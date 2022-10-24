هاشم : الشغور أفضل من الوصول إلى رئيس تحدٍّ في هذا الظّرف فالتحدي يأخذ البلد إلى المجهول ونحن توّاقون لإنهاء الأزمة وانتخاب رئيس وأيّ ترشيح لا يحظى بالتوافق يؤخّر الاستحقاق

Lebanon 24