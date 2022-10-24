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هاشم : الشغور أفضل من الوصول إلى رئيس تحدٍّ في هذا الظّرف فالتحدي يأخذ البلد إلى المجهول ونحن توّاقون لإنهاء الأزمة وانتخاب رئيس وأيّ ترشيح لا يحظى بالتوافق يؤخّر الاستحقاق

Lebanon 24
24-10-2022 | 03:13
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