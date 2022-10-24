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سليم عون للـLBCI: يبدو ان السيناريو نفسه سيتكرر اليوم ويجب تكثيف الاتصالات بين جلسة وأخرى

Lebanon 24
24-10-2022 | 03:25
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علي حسن خليل: جلسة اليوم دعوة للقوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم
lebanon 24
24/10/2022 16:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سيمون أبي رميا: اليوم هناك نصاب لكن لن يُنتخب أيّ رئيس ويجب أن ننتج رئيساً قبل الدخول بمرحلة الفراغ ويجب أن نبني حواراً إيجابيًّا انطلاقاً من هذه الجلسة (mtv)
lebanon 24
24/10/2022 16:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الاحداث تعيد نفسها: سيناريو جلسة أربعاء 28 ايلول 2014 سيتكرّر اليوم
lebanon 24
24/10/2022 16:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ملحم خلف للـLBCI: على صعيد كتلتنا لدينا اليوم مقاربة مختلفة وهي مقاربة مع رسائل لمعرفة ان كانوا سيتلقفون المبادرة
lebanon 24
24/10/2022 16:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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