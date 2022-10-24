النائب حسن فضل الله من مجلس النواب : ندعو للتوافق على اسم ونريد انتخاب رئيس للجمهورية ومنفتحون على الحوار والموضوع "مش تجميع" أرقام وسنصوت بـالورقة البيضاء

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