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الخارجية الإيرانية: واشنطن تفتقر إلى الإرادة السياسية لإحياء الاتفاق النووي

Lebanon 24
24-10-2022 | 04:11
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