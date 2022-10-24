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النائب نبيل بدر: نحن مسؤولون امام الشعب للتوصل الى رئيس للجمهورية وهذا الأمر يحتاج توافق وبالتالي حوار وسمعنا ان الرئيس نبيه بري سيدعو الى الحوار بعد انتهاء المهلة الدستورية (الجديد)

Lebanon 24
24-10-2022 | 04:17
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