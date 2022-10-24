ميشال معوض: حتى اليوم لم نستطع توحيد المعارضة، وهذا امر مشروع ولكن هل اليوم أمام أهمية وحساسية الوضع الحالي، هل المهم من يذهب نحو من او ان المهم توحيد المعارضة؟

Lebanon 24