معوّض: لا مرشّح توافقيًّا بميزان القوى اليوم إلا إذا قدّم أوراق اعتماده لدى حزب الله و"التيار" والحلّ البديل هو بجمع المعارضة وتأمين 65 صوتاً لتغيير موازين القوى

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