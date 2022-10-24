Advertisement

أخبار عاجلة

معوّض: لا مرشّح توافقيًّا بميزان القوى اليوم إلا إذا قدّم أوراق اعتماده لدى حزب الله و"التيار" والحلّ البديل هو بجمع المعارضة وتأمين 65 صوتاً لتغيير موازين القوى

Lebanon 24
24-10-2022 | 05:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميشال معوض: الحل البديل اليوم هو في جمع المعارضة ونحصل على اكثرية في مجلس النواب وهذا الأمر سيغير موازين القوى
lebanon 24
24/10/2022 16:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عطالله بعد لقاء وفد "الوطني الحر" "التكتل الوطني المستقل": علينا تطوير البحث في المواضيع السياسية وورقة "التيار" تنطلق من ثوابت وعلى المرشّح الذي ندعمه أن يتبنّاها
lebanon 24
24/10/2022 16:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
معوض: اتوجه الى القوى المعارضة التي لم تنتخبني اليوم واقول لهم هناك 100 سبب لخلافنا مع بعضنا البعض ولكن اذا كنا نريد حقيقة الوصول الى التغيير لا بد من ان نجمع المعارضة اولا
lebanon 24
24/10/2022 16:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض: "لوحدنا" لا إمكانية للتغيير والانقاذ وأمدّ يدي لجمع المعارضة و"بالمفرق" لا يمكننا تحقيق الإصلاح
lebanon 24
24/10/2022 16:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:03 | 2022-10-24
08:52 | 2022-10-24
08:43 | 2022-10-24
08:39 | 2022-10-24
08:30 | 2022-10-24
08:16 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website