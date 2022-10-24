حميّة: بدأنا بتنظيف مجاري الأنهر منذ شهر وتحوّلت الوزارة إلى شركة لرفع النفايات وقبلنا بهذا الأمر لأنّ هذه الشركات لا تعمل وتواصلنا مع البلديات

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