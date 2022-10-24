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"الجزيرة" عن التلفزيون السوري: معلومات أولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء دمشق ناتجة عن عدوان إسرائيلي

Lebanon 24
24-10-2022 | 07:26
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