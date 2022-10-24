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وزارة الدفاع السورية: جرح عسكري وخسائر مادية نتيجة هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:16
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