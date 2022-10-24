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سامي الجميّل بعد لقاء نواب كتلة "الاعتدال الوطني": هدفنا هو الاصرار على انتخاب رئيس قادر على فتح الملفات الاساسية التي يعاني منها لبنان لمعالجتها

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:43
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