سامي الجميّل: ربما تكون الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الجمعة المُقبل لأن توقيع الترسيم سيكون يوم الخميس وفق ما ذكر رئيس مجلس النواب

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