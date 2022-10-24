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زيلينسكي ينتقد حياد إسرائيل حيال "التحالف" الروسي-الإيراني في أوكرانيا

Lebanon 24
24-10-2022 | 10:33
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