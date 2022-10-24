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جعجع لـ"الجديد": يوم انتهاء ولاية الرئيس عون هو يوم للحزن وليس للفرح نظراً للوضع الذي وصلنا إليه وعممنا على كافة المنتسبين لحزب القوات اللبنانية بعدم المشاركة بأي تحرك

Lebanon 24
24-10-2022 | 10:41
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