جعجع لـ"الجديد": يوم انتهاء ولاية الرئيس عون هو يوم للحزن وليس للفرح نظراً للوضع الذي وصلنا إليه وعممنا على كافة المنتسبين لحزب القوات اللبنانية بعدم المشاركة بأي تحرك

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