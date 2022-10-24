جعجع: لا يمكن لأحد اعتبار ملف انتخاب الرئيس الجديد مناورة وما حصل في الجلسة اليوم مأساة حقيقية لأنه لا يزال لدينا أيام قليلة لانتخاب الرئيس الجديد

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