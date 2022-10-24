Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: لا يمكن لأحد اعتبار ملف انتخاب الرئيس الجديد مناورة وما حصل في الجلسة اليوم مأساة حقيقية لأنه لا يزال لدينا أيام قليلة لانتخاب الرئيس الجديد

Lebanon 24
24-10-2022 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع لـ"الجديد": يوم انتهاء ولاية الرئيس عون هو يوم للحزن وليس للفرح نظراً للوضع الذي وصلنا إليه وعممنا على كافة المنتسبين لحزب القوات اللبنانية بعدم المشاركة بأي تحرك
lebanon 24
24/10/2022 19:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق النواب على فشل الجلسة الرابعة لانتخاب الرئيس؟
lebanon 24
24/10/2022 19:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الجلسة الرابعة لانتخاب الرئيس بعد تطيير النصاب الى موعد يحدد لاحقًا
lebanon 24
24/10/2022 19:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية لـ"الجديد": الرئيس ميقاتي اتصل بي اليوم أكثر من مرة لحلحلة ملف التغذية بالتيار الكهربائي في المطار والمرفأ وتواصل مع وزير الطاقة على أن يعقدا اجتماعاً يوم غد لإتخاذ قرار استثنائي بهذا الخصوص
lebanon 24
24/10/2022 19:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:23 | 2022-10-24
12:20 | 2022-10-24
12:13 | 2022-10-24
12:12 | 2022-10-24
12:11 | 2022-10-24
12:09 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website