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وزير خارجية السويد: سننفذ اتفاقنا مع تركيا للانضمام للناتو (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
24-10-2022 | 12:48
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