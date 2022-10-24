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نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: الهدف أن نضع لبنان على خارطة الدول التي يتعامل معها البنك الدولي (أل بي سي)

Lebanon 24
24-10-2022 | 14:37
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