Advertisement

أخبار عاجلة

الشامي: الترسيم اليوم من شأنه أن يسرع الإصلاحات لا أن يؤخرها

Lebanon 24
24-10-2022 | 14:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبرٌ ينتشر عن تحديد موعد "إتفاق الترسيم".. هذا ما كُشف بشأنه
lebanon 24
25/10/2022 02:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: إنكار وجود حزب الله هو غلطة فهو موجود وهناك مشاكل داخلية علينا معالجتها واليوم الهيئة الناظمة في الكهرباء توازي الترسيم
lebanon 24
25/10/2022 02:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الترسيم علی طاولة الاجتماع الرئاسي اليوم .. والمناخ ايجابي مع ملاحظات
lebanon 24
25/10/2022 02:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث ايجابي عن الترسيم البحري وعودة هوكشتاين وموقف لنصرالله اليوم
lebanon 24
25/10/2022 02:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:21 | 2022-10-24
18:20 | 2022-10-24
18:20 | 2022-10-24
17:55 | 2022-10-24
17:41 | 2022-10-24
17:39 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website