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الشامي: ليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين وسيكون هناك ضرر ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع

Lebanon 24
24-10-2022 | 15:04
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