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لاستخبارات البريطانية: يبدو أن #روسيا تستخدم الطائرات بدون طيار كبديل للأسلحة الدقيقة طويلة المدى التي أصبحت نادرة

Lebanon 24
24-10-2022 | 16:58
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