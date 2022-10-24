Advertisement

أخبار عاجلة

إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مقر قيادة الجيش بالحواجز الأسمنتية

Lebanon 24
24-10-2022 | 17:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى قصر #باكنغهام
lebanon 24
25/10/2022 02:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: لا أعرف جوزيف عون السياسي وعلى أي أساس سأنتخبه إذا لا أعلم رأيه السياسي؟ أريد أن أقيمه في السياسة لأنتخبه وليس في قيادة الجيش
lebanon 24
25/10/2022 02:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة الجيش نعت العميد الركن شريتح
lebanon 24
25/10/2022 02:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو يقر تولي إبراهيم تراوري رئاسة البلاد وقيادة الجيش
lebanon 24
25/10/2022 02:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:21 | 2022-10-24
18:20 | 2022-10-24
18:20 | 2022-10-24
17:55 | 2022-10-24
17:39 | 2022-10-24
17:29 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website