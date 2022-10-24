Advertisement

أخبار عاجلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات منها حالة خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس

Lebanon 24
24-10-2022 | 17:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة
lebanon 24
25/10/2022 02:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: 15 إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس
lebanon 24
25/10/2022 02:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على أحد طواقمنا قرب حاجز بيت فوريك شرقي نابلس
lebanon 24
25/10/2022 02:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تحتجز مركبة فلسطينية خلال اقتحام مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
lebanon 24
25/10/2022 02:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:21 | 2022-10-24
18:20 | 2022-10-24
18:20 | 2022-10-24
17:41 | 2022-10-24
17:39 | 2022-10-24
17:29 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website