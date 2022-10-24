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الرئاسة الفلسطينية: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بإجراء اتصالات فورا مع الجانب الأميركي لوقف الهجوم الاسرائيلي على نابلس
Lebanon 24
24-10-2022
|
22:18
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