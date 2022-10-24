Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في قرية النبي صالح شمال رام الله

Lebanon 24
24-10-2022 | 22:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في قرية النبي صالح شمال رام الله... استشهاد فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي
lebanon 24
25/10/2022 09:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنديّين إسرائيليّين إثر إلقاء سيّارة قنبلة مصنّعة محلياً عليهما قرب قرية النبي صالح شمالي غربي رام الله
lebanon 24
25/10/2022 09:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: إصابة 11 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب جنين بالضفة الغربية
lebanon 24
25/10/2022 09:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة ألقيت على موقعهم قرب مدخل قرية النبي صالح في رام الله
lebanon 24
25/10/2022 09:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:25 | 2022-10-25
02:13 | 2022-10-25
02:12 | 2022-10-25
02:07 | 2022-10-25
01:58 | 2022-10-25
22:47 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website