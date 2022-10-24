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قصف اسرائيلي يطال محيط مبنى اجتماعات للحرس الثوري وحزب الله في سوريا ويستهدف قافلة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحزب

Lebanon 24
24-10-2022 | 22:47
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