السفير السوري من قصر بعبدا: أسجّل أن الرئيس عون أول من راهن على صمود سوريا وانتصارها منذ بداية الحرب الارهابية وارجو ان يتعافى البلَدان لأن التحديات تفرض هذا التنسيق

Lebanon 24