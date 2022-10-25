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وسائل اعلام إسرائيلية: أضرار في المنطقة الصناعية قرب مستوطنة "شكيد" غرب جنين بعد تعرضها لإطلاق نار قبل قليل

Lebanon 24
25-10-2022 | 04:09
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