Advertisement

أخبار عاجلة

اللواء عباس ابراهيم : لم نلق من الجانب السوري الا كل ترحيب وشفافية في التعاطي واشكر ثقة الدولة اللبنانية بتكليفي بانجاز ملف عودة النازحين وننسق مع الوزراات المعنية ونقوم بعملنا كما اعتدنا منذ عام 2017

Lebanon 24
25-10-2022 | 05:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون رأس اجتماعًا للبحث في ملف النازحين السوريين حضره وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم
lebanon 24
25/10/2022 16:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين عصام شرف الدين بعد لقائه الرئيس عون: لم يتم تغييبي عن اجتماع قصر بعبدا بالأمس ومهمتي التعاطي مع الدولة السورية والجهات المعنية بالنازحين
lebanon 24
25/10/2022 16:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير هتكور حجار: اللواء عباس ابراهيم يُحدّد نقطة الصفر للعودة الطوعية وهناك مراكز تسجيل ونحن ننتظر التطورات
lebanon 24
25/10/2022 16:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يكلّف اللواء ابراهيم متابعة ملف إعادة النازحين السوريين
lebanon 24
25/10/2022 16:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:49 | 2022-10-25
09:43 | 2022-10-25
09:23 | 2022-10-25
09:23 | 2022-10-25
09:08 | 2022-10-25
09:07 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website