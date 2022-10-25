اللواء عباس ابراهيم : لم نلق من الجانب السوري الا كل ترحيب وشفافية في التعاطي واشكر ثقة الدولة اللبنانية بتكليفي بانجاز ملف عودة النازحين وننسق مع الوزراات المعنية ونقوم بعملنا كما اعتدنا منذ عام 2017

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