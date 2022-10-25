Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة الوزراء الإيطالية: إبتزاز بوتين لن يحلّ أزمة الطاقة بل سيجعلها أسوأ

Lebanon 24
25-10-2022 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة الوزراء البريطانية: نعمل مع شركائنا حول العالم لتحسين أمن الطاقة والتصدي لحرب بوتين المروعة (الجزيرة)
lebanon 24
25/10/2022 16:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيسة الوزراء البريطانية: تراس ناقشت مع المستشار الألماني تحديات الطاقة نتيجة حرب بوتين غير الشرعية
lebanon 24
25/10/2022 16:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الشتاء يرفع مخاطر أزمة الطاقة.. هل من خطط أوروبية لمواجهة "أسوأ سيناريو"؟
lebanon 24
25/10/2022 16:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: الدعاية الروسية تحاول الإيحاء بمسؤوليتنا عن أزمة الطاقة
lebanon 24
25/10/2022 16:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:49 | 2022-10-25
09:43 | 2022-10-25
09:23 | 2022-10-25
09:23 | 2022-10-25
09:08 | 2022-10-25
09:07 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website