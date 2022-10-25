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زيلنسكي: روسيا دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة وحده بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عشية فصل الشتاء

Lebanon 24
25-10-2022 | 06:15
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