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نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط بعد لقائه ميقاتي: مستمرون بدعم لبنان وسنعمل معاً للمضي قدماً في مشاريع مهمّة
Lebanon 24
25-10-2022
|
06:54
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