Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: محاولات واشنطن وتابعيها من الدول الأوروبية لتهميش روسيا محكوم عليها بالفشل

Lebanon 24
25-10-2022 | 09:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: محاولات باريس دق إسفين بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان محكوم عليها بالفشل
lebanon 24
25/10/2022 20:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير روسيا: محاولات الدبلوماسيين الروس لإعادة إقامة اتّصالات عميقة مع واشنطن باءت بالفشل
lebanon 24
25/10/2022 20:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: محاولات الغرب لعزل روسيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة باءت بالفشل
lebanon 24
25/10/2022 20:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف يطلب نسخة من خطاب لبوريل وصف فيه روسيا بـ"الدولة الفاشية"
lebanon 24
25/10/2022 20:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:37 | 2022-10-25
13:29 | 2022-10-25
13:15 | 2022-10-25
13:10 | 2022-10-25
12:44 | 2022-10-25
12:39 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website