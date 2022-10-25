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بايدن: أتطلع للعمل مع سوناك لتعزيز التعاون في قضايا الأمن والازدهار العالميين ومواصلة دعمنا القوي لأوكرانيا

Lebanon 24
25-10-2022 | 09:43
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