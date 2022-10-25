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رئيس الجمهورية أعلن عن بدء أعمال اللجان المنبثقة من "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار": الاكاديمية تشكل قيمة مضافة للبنان وللعالم بأسره

Lebanon 24
25-10-2022 | 10:41
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