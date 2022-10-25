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باسيل: ندعو للحوار ونعتقد على المستوى المسيحي يمكن ان يقوم به البطريرك الراعي واي دعوة لاحقة من الخارج ام الداخل نتعاطى معها بالمبدأ بايجابية لاننا مقتنعون اننا لن نصل الى نتيجة الا بتأمين الاغلبية المطلقة بحسب الدستور

Lebanon 24
25-10-2022 | 10:42
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باسيل: نحن سنزور البطريرك الراعي ونسلمه مقاربتنا الرئاسية وسندعوه لإجراء لقاء لتوحيد الكلمة والصف وندعو الى عقد حوار حول رئاسة الجمهورية
lebanon 24
25/10/2022 20:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
25/10/2022 20:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وسنستهلها بزيارة الرئيس عون والبطريرك الراعي
lebanon 24
25/10/2022 20:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حمية: لم أر أي إختلاف بوجهات النظر مع البطريرك الراعي حول الإستحقاقات الدستورية المقبلة وكانت الآراء متطابقة بنسبة 99% (الجديد)
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25/10/2022 20:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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