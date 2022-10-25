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باسيل: وجدنا ان نقاط الاختلاف قليلة بين ورقتنا وافكار الآخرين وهذا امر مهم وفتحنا من خلال جولة تسليم ورقة الالويات الباب امام البحث للتفاهم على الرئيس المقبل

Lebanon 24
25-10-2022 | 10:50
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