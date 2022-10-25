Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: من يراهن على الوقت والانهاك واتعابنا نقول له ان هذا الامر لن يتحقق بما يعنينا وهم يضيعون الوقت على اللبنانيين

Lebanon 24
25-10-2022 | 10:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: باسيل يقول أنا موجود ولن يكون ثمّة أي إصلاح أو انتخاب رئيس بدوني ولست مستعداً لتضييع الوقت مع هذه الحالات العبثية
lebanon 24
25/10/2022 20:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أصبحنا نقترب اكثر من الفراغ ونحتاج الى حوار ومن يراهن على فكرة التحدي "جرب" ودستورنا اصلا لا يسمح بفكرة التحدي والجميع اليوم في حالة عجز سواء في تأمين النصاب او بدرجة اقل بموضوع الاكثرية
lebanon 24
25/10/2022 20:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا وإيران: حان الوقت لنفض الغبار عن "محور الشر" القديم
lebanon 24
25/10/2022 20:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الشامي: الإتفاق مع صندوق النقد لا يزال جاهزًا ولكن اذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنود الإتفاق مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر
lebanon 24
25/10/2022 20:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:37 | 2022-10-25
13:29 | 2022-10-25
13:15 | 2022-10-25
13:10 | 2022-10-25
12:44 | 2022-10-25
12:39 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website