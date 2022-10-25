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باسيل: من يراهن على الوقت والانهاك واتعابنا نقول له ان هذا الامر لن يتحقق بما يعنينا وهم يضيعون الوقت على اللبنانيين
Lebanon 24
25-10-2022
|
10:54
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