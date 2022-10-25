باسيل: أصبحنا نقترب اكثر من الفراغ ونحتاج الى حوار ومن يراهن على فكرة التحدي "جرب" ودستورنا اصلا لا يسمح بفكرة التحدي والجميع اليوم في حالة عجز سواء في تأمين النصاب او بدرجة اقل بموضوع الاكثرية

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