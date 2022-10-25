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إنترفاكس: إجراء الرحلة الأولى لمقاتلة حديثة من الجيل الخامس من طراز Su-57 في منطقة موسكو (الجزيرة)

Lebanon 24
25-10-2022 | 10:56
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