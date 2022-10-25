Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يحث دوله على التبرع لدعم قطاع الطاقة الأوكراني (العربية)

Lebanon 24
25-10-2022 | 13:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأوكراني: انقطاع الكهرباء عن مليون منزل في أوكرانيا جراء الضرباتِ الروسية على مرافقِ الطاقة (العربية)
lebanon 24
25/10/2022 20:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يمدد إقامة اللاجئين الأوكرانيين في دوله الأعضاء حتى آذار 2024
lebanon 24
25/10/2022 20:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يؤكد إرسال مزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
25/10/2022 20:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: نقترح تقسيم أصول روسيا المجمدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لدعم الإعمار وحل أزمة الطاقة (الجزيرة)
lebanon 24
25/10/2022 20:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:37 | 2022-10-25
13:29 | 2022-10-25
13:15 | 2022-10-25
12:44 | 2022-10-25
12:39 | 2022-10-25
12:30 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website