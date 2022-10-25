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مسؤولون أميركيون: واشنطن تلقت إشعارا من موسكو بشأن بدء مناورات تتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
25-10-2022
|
14:40
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