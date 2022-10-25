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البنتاغون: نشر قوات أميركية يقدر قوامها بـ 450 جنديا في منطقة القطب الشمالي قرب حدود آيسلندا وروسيا (سكي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-10-2022 | 15:01
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