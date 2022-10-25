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معوض: لم يحصل أي تحقيق بشأن إغتيال والدي ولم نتخل عن القضية ووصلتنا معلومات بأن النظام السوري يقف وراء اغتيال الرئيس معوض

Lebanon 24
25-10-2022 | 15:04
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