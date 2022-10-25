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معوض: قمنا بتفاهم مع "التقدمي الاشتراكي" و"القوات" و"الكتائب" وبعض المستقلين على مقاربة للاستحقاق الرئاسي وقرار ترشحي جاء دفاعًا عن هذه المقاربة وواثقٌ بحلفائي وانا ترشحت بوضح النهار ولم أنتظر التسويات الخارجية

Lebanon 24
25-10-2022 | 15:05
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