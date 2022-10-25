معوض: قمنا بتفاهم مع "التقدمي الاشتراكي" و"القوات" و"الكتائب" وبعض المستقلين على مقاربة للاستحقاق الرئاسي وقرار ترشحي جاء دفاعًا عن هذه المقاربة وواثقٌ بحلفائي وانا ترشحت بوضح النهار ولم أنتظر التسويات الخارجية

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