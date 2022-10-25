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الحكومة البريطانية: محادثات هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة ريشي سوناك

Lebanon 24
25-10-2022 | 16:57
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