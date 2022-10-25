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المرصد السوري: انفجارات قوية تهز حقلا نفطيا يضم قاعدة للتحالف الدولي بدير الزور

Lebanon 24
25-10-2022 | 18:09
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