Advertisement

أخبار عاجلة

حكومة رومانيا تتهم هولندا بعرقلة انضمامها إلى منطقة شنغن الأوروبية

Lebanon 24
25-10-2022 | 18:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: مناقشات حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضدّ روسيا تشمل وقف تأشيرات "شنغن" للروس
lebanon 24
26/10/2022 07:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة اللبنانية تعول على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ووجود دولية لبنانية قادرة ومزدهرة هي حاجة ماسّة للأمن والسلم في المنطقة والعالم
lebanon 24
26/10/2022 07:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان عراقي: رئيس الحكومة العراقية والرئيس الإيراني يشددان على ضرورة حل الخلافات في المنطقة عبر الحوار
lebanon 24
26/10/2022 07:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل "يتسلى" بعرقلة تشكيل الحكومة مراهنا على "البقاء" بحكم الامر الواقع
lebanon 24
26/10/2022 07:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:17 | 2022-10-26
23:29 | 2022-10-25
18:50 | 2022-10-25
18:09 | 2022-10-25
17:42 | 2022-10-25
17:08 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website