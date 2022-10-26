وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار: نشجع اللاجئين السوريين ممن لم يستطيعوا التسجيل على العودة ولا ضغط على النازحين للعودة إلى سوريا (الحدث)

Lebanon 24