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السلطات الأوكرانية تعلن حالة "التأهب الجوي" في مناطق وسط وجنوب البلاد ومن ضمنها كييف وأوديسا

Lebanon 24
26-10-2022 | 02:53
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