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الجنيه الإسترليني يرتفع إلى مستوى 1.1512 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 15 أيلول

Lebanon 24
26-10-2022 | 03:42
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