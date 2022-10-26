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الجنيه الإسترليني يرتفع إلى مستوى 1.1512 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 15 أيلول
Lebanon 24
26-10-2022
|
03:42
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